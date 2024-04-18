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بن راشد بعد عاصفة الهدير: الإمارات بخير والأزمات تظهر معادن الدول

منذ ساعتين
بن راشد بعد عاصفة الهدير: الإمارات بخير والأزمات تظهر معادن الدول

وطنا اليوم:أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن بلاده بخير وسلامة نتيجة “حرص رئيس الدولة وجهود الفرق المختصة”، بعد انتهاء المنخفض الجوي القوي الذي ضرب الإمارات.
وكتب آل مكتوم، في حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: “نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها، بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله، وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار”.
وأضاف: “الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات، والأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصا ووعيا وتماسكا وحبا كبيرا لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها.. حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام ومجدها وعزها وسلامتها”.
وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق البلاد، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا، فيما تعود الحركة الطبيعية لمطار دبي الدولي تدريجيا صباح اليوم بعد أن شهدت حالة من الارتباك بسبب أحوال الطقس.
ونفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء الإستراتيجيين، 136 عملية بحث وإنقاذ وإجلاء طبي لعدد من الأفراد الذين حوصروا بسبب جريان الأودية وغرق وتعطل المركبات ودخول مياه الأمطار في المباني وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية من يوم أمس نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارات.
وتضمنت العمليات، 65 عملية إخلاء طبي، و71 عملية تنسيق بحث وإنقاذ، حيث تم إجلاء المحاصرين إلى مكان آمن، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.
وشهدت الإمارات هطول كميات أمطار كبيرة تسببت في سيول وفيضانات في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.


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