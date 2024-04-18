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سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب اليمن

منذ 3 ساعات
سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب اليمن

وطنا اليوم:شهدت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تأثيرات سلبية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، حيث حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية.
وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة تسببت في فيضانات وسيول في بعض المناطق، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات.
كما أغرقت السيول عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات، وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى سلطنة عمان.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، أمر محافظ حضرموت بتعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة اليوم الخميس، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.
كما توقع مركز الإنذار المبكر هطول أمطار غزيرة في الساعات القادمة على مناطق المحافظة الشرقية، مما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الصخرية.
وحذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.
ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، وتساقط حبات البرد، ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.


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