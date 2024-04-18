تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الجهاز التنفسي

وطنا اليوم:حذرت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين من التأثير المصاحب لموجة الغبار التي تقترب من المملكة الأردنية الهاشمية والقادمة من الجمهورية العربية المصرية .

وقال رئيس قسم التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية أيمن صبح بأن موجة الغبار ستؤثر في العديد من المناطق على أرض المملكة ، محذراً من تدني الرؤية الأفقية في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية .

ووجه صبح رسالة تحذيرية إلى مرضى الجهاز التنفسي بأخذ كافة الاجراءات اللازمة والضرورية للتخفيف من حدة التأثر بالموجة الغبارية ، لكونها مضرة بشكل كبير في هذه الفئة من المواطنين .

وبين بأن المملكة ستشهد أيضاً نشاطاً للرياح بين الحين والآخر يرافق موجة الغبار ، وهو الأمر الذي سيتيح للأغبرة الانتشار في مناطق واسعة من المملكة بمساعدة الرياح .

كما حذرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من موجة غبارية قادمة من شمال غرب مصر، يتوقع تأثيرها على محافظة العقبة خلال الساعات القادمة.

وقالت السلطة في بيان الخميس، إن الموجة سترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات، داعية المواطنين في محافظة العقبة إلى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو.

وأكدت أن مفوضية البيئة في السلطة تتابع الحالة الجوية الغبارية، واتخذت الإجراءات الاحترازية من خلال تخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات وتأكيد إجراءات السلامة العامة.