بنك القاهرة عمان يفتتح فرع جديد لعلامتة التجارية Signature في شارع مكة

وطنا اليوم:افتتح بنك القاهرة عمان فرعه الجديد لعلامتة التجارية Signature في شارع مكة بالقرب من محطة جوبترول .

يوفر الفرع مزايا متعددة من الخدمات المصرفية واخرى غير مصرفية لعملاء البنك المميزين بما يتوأم مع نهج العملاء المختارين المتعاملين بشكل يومي ومستمر مع البنك , وتفي المزايا المالية والمصرفية بمتطلبات العملاء ولدى الفرع أجهزة صراف آلي عدد 2 ، لتغطية احتياجات العملاء من كافة العمليات المصرفية .

كما يقدم حلولاً استثمارية ومصرفية شاملة وحصرية للعملاء المؤهلين من الأفراد والشركات.

يعتمد Signature ركائز أساسية تتمثل في جذب الأفراد والشركات من ذوي الملاءة المالية العالية وتزويدهم بخدمات حصرية و توفير منتجات العملاء و حلول ملائمة وبطريقة تنسجم وأسلوب حياتهم الى ذلك تم تصميم عروضا خاصة للعملاء بما يناسب تطلعاتهم ويرتقي بتجربتهم، بالإضافة إلى بناء الولاء للعلامة التجارية لضمان نجاحهم مالياً .

ياتي افتتاح الفرع الجديد طبقا لسياسة الانتشار الجغرافي في المناطق الحيوية في محافظة العاصمة وان التجديد ضرورة لمواكبة النشاط التجاري المتسارع و يتموضع الفرع الجديد في اكثر المناطق التجارية حيوية ونشاط اقتصادي. .

Signature علامة تجارية تابعة لبنك القاهرة عمان، تُعنى بتقديم منتجات وحلول مصرفية ريادية ومخصصة، من خلال خدمة عملاء مميزة وقنوات إلكترونية مبتكرة وشبكة فروع متقدمة تلبي احتياجات العملاء المميزين، بشقيهم الأفراد والشركات. يكمن الإطار الاستراتيجي لـ Signature إلى خلق تجربة مصرفية تتصف بالجودة والتميز من خلال ابتكار منتجات وحلول مصرفية ديناميكية بالإضافة إلى برامج موجّهة ومزايا مصممة وفقاً لسلوكيات العملاء، وبشكل يلائم أنماط حياتهم.

تم افتتاح فروع لـ Signature ضمن مواقع استراتيجية تستهدف أماكن تواجد العملاء المميزين ، بحيث تتضمن هذه الفروع أماكن مخصصة لخدمة كل من العملاء الأفراد والشركات.

ويتم تقديم الخدمات للعملاء من خلال قنوات إلكترونية كتطبيق الهاتف البنكي والإنترنت للأفراد والشركات، لرفع مستوى جودة الخدمات ولتسهيل الإجراءات المالية، وتوفير حلول رقمية للمنتجات الاستثمارية من تداول العملات والأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.

تطمح العلامة التجارية Signature بأن تكون الخيار المصرفي الأول لخدمة العملاء المميزين، بالاستناد إلى مكامن قوة بنك القاهرة عمان لتعزيز التوسع والنمو بمفهومه المستدام.