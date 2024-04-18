طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز وطالب الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية ، أحمد أبو السعود، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، على جهاز حصان المقابض؛ ليكون أول لاعب جمباز أردني في التاريخ يتأهل إلى الألعاب الأولمبية.

وقد باركت أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتورساري حمدان، للطالب أحمد أبو السعود مُتمنين له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرّف للأردن.

كما باركت أسرة الجامعة أيضاً بهذا الإنجاز الكبير لأسرة الاتحاد الأردني للجمباز و لصاحبة السمو الملكي الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة الاتحاد .

ومن الجدير بالذكر أن أبو السعود حاصل على منحة دراسية كاملة من جامعة عمان الأهلية لاستكمال دراسته الجامعية.