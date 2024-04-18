بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس

منذ 5 ساعات
طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز وطالب الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية ، أحمد أبو السعود، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، على جهاز حصان المقابض؛ ليكون أول لاعب جمباز أردني في التاريخ يتأهل إلى الألعاب الأولمبية.
وقد باركت أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتورساري حمدان، للطالب أحمد أبو السعود مُتمنين له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرّف للأردن.
كما باركت أسرة الجامعة أيضاً بهذا الإنجاز الكبير لأسرة الاتحاد الأردني للجمباز و لصاحبة السمو الملكي الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة الاتحاد .
ومن الجدير بالذكر أن أبو السعود حاصل على منحة دراسية كاملة من جامعة عمان الأهلية لاستكمال دراسته الجامعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:53

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين من الغبار

15:49

الوطني للمناهج: الكتب الدراسية للصف الحادي عشر قيد الإعداد

15:26

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية على غزة

15:15

إيران تستعد للهجوم الإسرائيلي .. وضرب المنشآت النووية على الطاولة

15:01

الإسعاف الإسرائيلي : الشمال مهجور وعائلات تفككت بسبب هجوم حزب الله

14:57

33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

14:48

المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

14:24

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

14:13

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية على المركبات

14:09

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

14:02

الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

13:13

بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024