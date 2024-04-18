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48 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 6 ساعات
48 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، 48 ديناراً لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 46 دينارا لجهة البيع.
وبحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 55.3 و42.9 ديناراً على التوالي.


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