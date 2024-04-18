سلطة العقبة تحذر من موجة غبارية قادمة من مصر

وطنا اليوم:حذرت لطة منطقة العقبة الاقتصادية، اليوم الخميس، من موجه غبارية قادمة من شمال غرب مصر، ومن المتوقع أن تتأثر فيها محافظة العقبة خلال الساعات القادمة.

وأشارت السلطة إلى أنه بدخول موجه غبارية قادمة من شمال غرب مصر تترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات كما هو موضح في نظام الأرصاد الجوية.

و دعت السلطة جميع سكان مدينة العقبة الإنتباه الى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو .

علما بأن مفوضية البيئة تتابع الحالة الجوية الغبارية وتتابع بالتوجيه بالإجراءات الاحترازيّة مع كافة النشاطات في المنطقة حيث تم التوجيه بتخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات والتأكيد على إجراءات السلامة العامة .