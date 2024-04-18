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حرمان 1600 طالب من التقدم لامتحانات التوجيهي بسبب الغياب

منذ 5 ساعات
حرمان 1600 طالب من التقدم لامتحانات التوجيهي بسبب الغياب

وطنا اليوم:قال أمين وزارة التربية والتعليم الدكتور نوافق العجارمة، إنه تم حرمان 1600 طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023،
وأضاف العجارمة اليوم الخميس، أن طالب التوجيهي يحق له غياب 43 يوما (بعذر ودون عذر) خلال عام التوجيهي، وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.
وأشار إلى أن هنالك منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم لرصد غياب طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية.
وبين أن نسبة الطلاب المحرومين من التقدم لامتحان الثانوية العامة تشكل أقل من 1 %، من مجمل الطلاب المتقدمين للامتحان، والبالغ عدهم نحو 131 ألف طالب نظامي.
ولفت العجارمة، إلى أن 6 أيار المقبل ،سيكون آخر يوم لرصد الغياب بين طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية.
واعتبر العجارمة، أن الغياب عن المدرسة أصبح ظاهرة بين طلاب التوجيهي ولا بد من وضع ضوابط لمواجهتها.


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