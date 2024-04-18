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زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

18 أبريل 2024
زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة الكورة مزارعي الزيتون في اللواء، لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير الأحوال الخماسينية على أشجار الزيتون في مرحلة الإزهار، والمتوقع أن تؤثر على الأردن خلال الأيام المقبلة حسب دوائر الأرصاد الجوية.
وأوصت المديرية في بيان، اليوم الأربعاء، مزارعي الزيتون المروي الابتعاد أثناء مرحلة الإزهار عن الري الغزير بالغمر أو “بالجورة”، داعية الى استعمال طريقة الري بالتنقيط لمنع الضرر الذي يلحق بالمجموع الزهري وبالتالي سقوط الأزهار، حيث يستطيع المزارع الري بكل وقت حتى أثناء الإزهار، فيما يمكن ري البساتين المروية التي لم تزهر بعد بأي طريقة.
وحول البساتين البعلية، قالت المديرية إنه يمكن للمزارعين ريها بشكل خفيف قبل الإزهار أو أثناؤه، حيث يساعد ذلك في تقليل الضرر الناتج من درجات الحرارة العالية، مبينة أن الإجراء الوحيد لتقليل ضرر الأحوال الخماسينية هو إمداد الأشجار بالماء لان فقد الماء من الشجرة بعملية النتح سيكون أكبر من كمية الماء التي تمتصها الجذور من التربة وبالتالي يؤدي ذلك لسقوط الأزهار.


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