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رغد صدام حسين تحتفي بذكرى هزيمة الإيرانيين

18 أبريل 2024
رغد صدام حسين تحتفي بذكرى هزيمة الإيرانيين

وطنا اليوم:نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين مقطع فيديو تاريخي لتحرير مدينة الفاو خلال الحرب العراقية – الإيرانية عام 1988.
وعلقت رغد على الفيديو عبر حسابها على منصة X: قائلة:”في 17-4-1988 تم تحرير مدينة الفاو، في عمليات رمضان مبارك، التي سطر بها الجيش العراقي الباسل بقيادة والدي الرئيس الشهيد صدام حسين أروع قصص البطولة والفداء”.
وتابعت: “في مثل هذا اليوم كنا في المواقع البديلة حيث هددت ايران بقصف بغداد، وبعد إعلان تحرير الأرض العراقية من دنس الأعداء، سمعت صوت هلاهل والدتي حفظها الله وهي تزف إلينا بشرى النصر على العدو الإيراني في استعادة أرض الفاو الطاهرة، مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، التي تم إعادة إعمارها في غضون 120 يوما فقط، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتصر العراق بهمة وسواعد رجاله الأبطال، زرنا مع والدي ووالدتي هذه المدينة التي لا يمكن نسيانها”.
وأضافت: “تحية عز وفخر لكم يا أبطال العراق الأشاوس، والرحمة والخلود للشهداء الذين روت دماءهم الطاهرة أرض بلادنا العزيزة.. يا محلى النصر بعون الله”.


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