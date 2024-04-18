العين عبد الحكيم الهندي يترأس اجتماعاً مع التدريب المهني

وطنا اليوم_ترأس العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية اجتماعاً اليوم مع مدير عام مؤسسة التدريب المهني عطوفة المهندس احمد الغرايبة ومساعده للشؤون الفنية والإدارية المهندس إبراهيم الطراونة والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي ، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون والتشاركية لتعزيز القطاع السياحي وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي في الأردن وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

وأكد سعادة الهندي خلال اللقاء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية لضمان توفير بيئة سياحية متميزة.

من جانبه قال الغرايبه ان استراتيجية المؤسسة للأعوام ٢٠٢٢_ ٢٠٢٥ و المنبثقة من رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والمرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ترتكز على الشراكة الكاملة و الحقيقية مع القطاع الخاص وبما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية

وفي هذا السياق، أشاد الحضور إلى أهمية دور مؤسّسة التدريب المهني في تأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي، كما تم التأكيد على ضرورة تشجيع المبادرات التي تعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الدخل الوطني.

و يذكر أن الشركة الأردنية للتعليم الفندقي لديها خبرة متميزة في مجال التدريب والتعليم الفندقي، بالإضافة إلى جمعية الفنادق الأردنية التي تمتلك خبراتها القيمة في هذا المجال . ومن المتوقع أن يتم تبادل هذه الخبرات خلال جلسات العمل المقبلة، بهدف تعزيز الجودة وتطوير الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.”

و يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود لدعم القطاع السياحي كجزء أساسي من خطط التنمية الوطنية، وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.