حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي

وطنا اليوم:بدأت بلدية المزار الجديدة بحملة لإنارة المقابر، التابعة للبلدية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بكلفة تصل لحوالي 50 ألف دينار.

وقال رئيس بلدية المزار الجديدة، محمد الشرمان، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إن تركيب وحدات الإنارة في المقابر التابعة للبلدية، ما عدا منطقة صمد المنارة، جاء للتسهيل على المواطنين إجراءات دفن موتاهم وللمحافظة على حرمة المقابر، وتحسين ظروف الزيارة.

وأضاف أن المقابر تعتبر من الأماكن المهمة للكثير من الناس، حيث يقومون بزيارة أضرحة ذويهم وأقاربهم، وخلو المقابر من نظام الإنارة يجعل الزيارات خلال الليل أمراً صعباً ومخيفاً للبعض.

وزاد أن الحملة ستركب نظام إضاءة فعال ومناسب في المقابر، بما يساهم في توفير رؤية جيدة ومناسبة للزوار خلال الليل، حيث ستتضمن الحملة تركيب مصابيح LED عالية الكفاءة وأعمدة إنارة موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أجزاء المقابر، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين.