بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي

17 أبريل 2024
حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي

وطنا اليوم:بدأت بلدية المزار الجديدة بحملة لإنارة المقابر، التابعة للبلدية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بكلفة تصل لحوالي 50 ألف دينار.
وقال رئيس بلدية المزار الجديدة، محمد الشرمان، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إن تركيب وحدات الإنارة في المقابر التابعة للبلدية، ما عدا منطقة صمد المنارة، جاء للتسهيل على المواطنين إجراءات دفن موتاهم وللمحافظة على حرمة المقابر، وتحسين ظروف الزيارة.
وأضاف أن المقابر تعتبر من الأماكن المهمة للكثير من الناس، حيث يقومون بزيارة أضرحة ذويهم وأقاربهم، وخلو المقابر من نظام الإنارة يجعل الزيارات خلال الليل أمراً صعباً ومخيفاً للبعض.
وزاد أن الحملة ستركب نظام إضاءة فعال ومناسب في المقابر، بما يساهم في توفير رؤية جيدة ومناسبة للزوار خلال الليل، حيث ستتضمن الحملة تركيب مصابيح LED عالية الكفاءة وأعمدة إنارة موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أجزاء المقابر، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:49

الوطني للمناهج: الكتب الدراسية للصف الحادي عشر قيد الإعداد

15:26

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية على غزة

15:15

إيران تستعد للهجوم الإسرائيلي .. وضرب المنشآت النووية على الطاولة

15:01

الإسعاف الإسرائيلي : الشمال مهجور وعائلات تفككت بسبب هجوم حزب الله

14:57

33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

14:48

المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

14:24

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

14:13

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية على المركبات

14:09

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

14:02

الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

13:13

بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

13:11

الأمن: ضبط 7 أشخاص في 6 قضايا نوعية للاتجار وتهريب المخدرات

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024