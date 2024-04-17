الصفدي وغوتيريش يشددان على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والأمين العام لالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في نيويورك، مباحثات موسعة.

وركزت المباحثات على ضرورة وقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، والتعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة لوقف العدوان وإدخال مساعدات كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدد الصفدي وغوتيريش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

كما التقى الصفدي، اليوم على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في نيويورك، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني.

والتقى الصفدي ولازاريني في اجتماع أكد أهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزّة، يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة رفع جميع القيود والعقبات على إيصال المساعدات الإنسانية لغزّة.