رسالة الى وزير الداخلية : اغلاق الخمارات والتضييق على أهلها من واجبات أولي الأمر

وطنا اليوم:طالبت شخصيات من مختلف الاطياف الأردنية وزير الداخلية مازن الفراية بالتضييق على الخمارات بدلا من تسهيل عملها، مؤكدة ان إغلاق الخمارات والتضييق على أهلها من واجبات أولي الأمر

وقالت الشخصيات في بيان: أما نحن فواجبنا التذكير والبيان وإقامة الحجة على من كان له قلب.

وتاليا نص البيان:

السيد معالي وزير الداخلية سدَّد الله قلبه ورأيه:

ذكرت وسائل إعلام محلية أمس قرار التوسعة على الخمارات في أوقات بيعها وتسويقها، وإننا لنرجو من الله أن تكونوا سببًا في إغلاقها بالكامل ومنعها في أردن الخير والدين والتقوى، في أردن العائلات والعشائر الطيبة المباركة، في أردن التربية على الخيرات والطيبات لا الخبائث والمنكرات.

ننادي عليكم حفظكم ربي بإغلاقها للأسباب الآتية:

1- الخمر من الكبائر، وشاربها يُجلد ويُعاقب، وله عقوبات أخرى في الدنيا والآخرة جاءت في نصوص القرآن والسنة.

2- شُرْب الخمر سبَّب مشاكل عائلية يصعب حصرها من كثرتها، كثيرٌ منها انتهى بالطلاق والانفصال، وكثير كذلك يعيش أصحابها في قلق وخوف دائمَيْن.

3- أطفال أُهملوا في تربيتهم وضاعوا، وآخرون أصبحوا مجرمين، وآخرون لا يجدون من ينفق عليهم؛ كل ذلك بسبب إدمان أوليائهم على شرب الخمر.

4- معلوم لديكم أن نسبةً لا يُستهان بها من جرائم القتل والتحرش والاغتصاب للمحارم وغيرهم يفعلها أهل السُّكر الذين غاب عقلهم لما شربوا الخمر.

5- تمرُّ أمتنا ومقدساتها وأعراضها ودماؤها بمرحلة صعبة جدًّا، تتطلب منا أن نتوب إلى الله من المحرمات، ونرجع إليه لينصرنا ويعيننا على عدونا.

ختامًا: أصعب ما في تولي المناصب مثلُ هذه القرارات التي ينال صاحبها عزة في الدنيا والآخرة، وما عند الله خير وأبقى.

ختامًا: إغلاق الخمارات والتضييق على أهلها من واجبات أولي الأمر، أما نحن فواجبنا التذكير والبيان وإقامة الحجة على من كان له قلب.

حفظ الله الأردن وجعله دومًا منارة في العلم والعمل، وحفظ الله أهلينا وأبناءنا، وسائر بلاد المسلمين.

1- معالي د بسام العموش

2- أ د محمود السرطاوي

3- أ د علي الصوا

4- د حسين العوايشة

5- أ د محمد طعمة القضاة

6- أ د محمد عيد الصاحب

7- د عبدالله محمود شلنفح

8- د منذر عبد الكريم القضاة

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10- د محمد الطرايرة

11- د عدنان حسن عزايزة

12- د ماهر عارف موسى

13- د وسام محمود الطيطي

14- د منيرة جميل جابر

15- د. عبدالسلام أبوسمحة

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18- د عدنان خليفات

19- أ د صفاء أحمد شاهين

20- د خالدة ربحي الناطور

21- د عامر القيسي

22- أ د منصور أبو زينة

23- أ د حسن شموط

24- د محمود سليم الشويات

25- د حمادة مصطفى القضاة

26- د منتهى صالح ابوعين

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28- ا د عبدالحميد كردي

29- د. خولة جرادات

30- د. هيفاء الزيادة

31 د. وفاء التكروري

32- أ.د محمد السواعدة

33. د. حليمة أبو طير

34. د.إسراء ماجد أبورخيه

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36- د. محمد يامين

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39- د مي أبو قشة

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43- د محمد طاهر عزام

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45- د عبد الحليم العشوش

46- د عائشة العناكوة

47- د ميادة حسن عمورة

48- د محمود أحمد القلم

49- د ماهر إبراهيم حنون

50- د ماجد حامد العليمات

51- د أحمد معابرة

52- د عماد عبدالله فزع

53- د عماد الصمادي

54- د فلسطين الأفغاني

55- د عيد عبد الحليم حراحشة

56- د زكريا حسن الرطروط

57- د حذيفة صلاح الخالدي

58- د زكريا المباشر

59- د عبير عطا زهرة

60- د آلاء محمد عصام عشا

61- د حسن وهدان

62- د عبدالله طه شاور

63- د ماجد الدلالعة

64- د خنساء غازي التوبة

65- د فرج حمد الزبيدي

66- د عبدالله أبو شنار

67- د علي الغدران

68- د خولة رجا

69- د علي الجيوسي

70- د إيمان العمرو