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وزير الأشغال يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث

17 أبريل 2024
وزير الأشغال يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث

وطنا اليوم:جال وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن اليوم، يرافقه النائب الدكتور نمر السليحات على عدد من المواقع في لواء وادي السير بالعاصمة بعمان تفقد خلالها واقع الطرق فيها، وسير العمل في مشروع مبنى مدرسة الدربيات الاساسية المختلطة.
واستمع أبو السمن الى مطالب المستثمرين في منطقة البحاث الزراعية السياحية، ووجه المعنيين في الوزارة لدراسة المطالب التي تمحورت حول تأهيل وصيانة الطرق في المنطقة اضافة الى فتح طريق جديدة يربط منطقة مرج الحمام بمنطقة البحاث.
ووعد أبو السمن بوضع الطرق التي تقع ضمن اختصاص الوزارة على سلم أولوياتها وإدراجها ضمن موازنة العام الحالي لمشاريع اللامركزية او على موازنة الوزارة في الاعوام المقبلة، إضافة الى المساعدة في صيانة وتوسعة بعض المنعطفات في طرق تقع خارج اختصاص الوزارة.
وفي المنطقة الواقعة بين منطقتي الصناعة والظهير في لواء وادي السير، تفقد أبو السمن مشروع مبنى مدرسة الدربيات الاساسية المختلطة وتخدم تجمعا سكانيا كبيرا، حيث بوشر العمل فيها اواخر العام 2022، وتتكون المدرسة من مبنى بخمسة طوابق وبمساحة اجمالية بلغت 6261 متر مربع، فيما بلغت كلفة المشروع 2.9 مليون دينار وهو ممول بقرض من الصندوق السعودي للتنمية.
تتألف المدرسة من 25 غرفة صفية وقسم ادارة، وصفين لروضة الاطفال ومختبري حاسوب، اضافة لمختبرات كيمياء وعلوم واحياء ومشغل مهني ومكتبة ومستودع كتب ومستودع للوازم وغرفة للمعلمين وعرفة فن اضافة الى مصلى ومقصف مدرسي وقاعة متعددة الأغراض.
ووجه أبو السمن المعنيين في مديرية أشغال العاصمة بصفتها الجهة المشرفة على المشروع، والمعنيين في ادارة الابنية بالمتابعة الحثيثة للأعمال في المشروع لضمان إنجازه بأسرع وقت ممكن.


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