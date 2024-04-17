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نتنياهو يرفض الادعاءات بوجود مجاعة في قطاع غزة

17 أبريل 2024
نتنياهو يرفض الادعاءات بوجود مجاعة في قطاع غزة

وطنا اليوم:ادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 6 أشهر متواصلة، وزيادة معاناة نحو 2.2 مليون شخص في غزة خطر المجاعة.
وبالرغم من تحذيرات وكالات الإغاثة والأمم المتحدة من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مع استمرار العدوان عليه.
ووصف نتنياهو التحذيرات الأممية بـ “نرفض ادعاءات المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأعرب نتنياهو عن ذلك خلال لقاء جمعه، الأربعاء، بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.
وأوضح: أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل، وأقول ذلك، دعمًا بالقول ودعمًا بالأفعال. لديهم أيضًا كل أنواع الاقتراحات والنصائح،”.
وقال : “أقدر ذلك، لكنني أريد أن أوضح ذلك – سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها”.


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