النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

وطنا اليوم:طالب عضو لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور تيسير كريشان، الحكومة بفتح مكاتب بالمحافظات لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على الاعفاءات الطبية ومكتب خاص بالرئاسة، مشيرا إلى أن المواطنين لا يجدون أجور المواصلات للذهاب إلى عمان لتقديم طلب الاعفاءات الطبية.

وانتقد قرار الحكومة بوقف منح الاعفاءات الطبية للمرضى والمحتاجين عن طريق النواب ورئاسة الوزراء وحصرها بالديوان الملكي.

واعتبر أن هذا القرار زاد الأعباء على المواطنين والمرضى في المحافظات والمناطق النائية، لعجزهم عن مراجعة مكاتب الديوان في عمان نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانونها.

وأضاف كريشان أن المواطنين كانوا يلجأون للنواب في المحافظات لتسهيل حصولهم على اعفاء طبي يمكنهم من العلاج في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، وخاصة مرضى السرطان والكلى والأمراض المزمنة الأخرى مثل الغدد الصماء والسكري وغيرها من الأمراض والتي اعتادوا الحصول على العلاج والرعاية الصحية من خلالها ولم يعد أمامهم سوى الموت فقرا ومرضا.

وطالب كريشان الحكومة بشمول كافة المواطنين الذين يقلّ دخلهم عن (700) دينار بمظلة التأمين الصحي ليتمكّنوا من العلاج في المستشفيات الحكومية، مشددا في ذات السياق على ضرورة رفد المستشفيات الطرفية بالتخصصات الطبية وتحسين المنظومة الصحية ليتمكن المواطنين من الحصول على الخدمة الصحية اللائقة في المحافظات والقرى والأطراف وعدم حصرها بالعاصمة عمان.

وقال: إن الحكومة ضيّقت على المواطنين ولم تقدّم لهم اية مساعدات خلال شهر رمضان العام الحالي وسحبت الاعفاءات الطبية وتركتهم دون بدائل، وهم الآن يرزحون تحت الفقر او الموت مرضا وجوعا.