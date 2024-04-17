بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

17 أبريل 2024
النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

وطنا اليوم:طالب عضو لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور تيسير كريشان، الحكومة بفتح مكاتب بالمحافظات لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على الاعفاءات الطبية ومكتب خاص بالرئاسة، مشيرا إلى أن المواطنين لا يجدون أجور المواصلات للذهاب إلى عمان لتقديم طلب الاعفاءات الطبية.
وانتقد قرار الحكومة بوقف منح الاعفاءات الطبية للمرضى والمحتاجين عن طريق النواب ورئاسة الوزراء وحصرها بالديوان الملكي.
واعتبر أن هذا القرار زاد الأعباء على المواطنين والمرضى في المحافظات والمناطق النائية، لعجزهم عن مراجعة مكاتب الديوان في عمان نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانونها.
وأضاف كريشان أن المواطنين كانوا يلجأون للنواب في المحافظات لتسهيل حصولهم على اعفاء طبي يمكنهم من العلاج في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، وخاصة مرضى السرطان والكلى والأمراض المزمنة الأخرى مثل الغدد الصماء والسكري وغيرها من الأمراض والتي اعتادوا الحصول على العلاج والرعاية الصحية من خلالها ولم يعد أمامهم سوى الموت فقرا ومرضا.
وطالب كريشان الحكومة بشمول كافة المواطنين الذين يقلّ دخلهم عن (700) دينار بمظلة التأمين الصحي ليتمكّنوا من العلاج في المستشفيات الحكومية، مشددا في ذات السياق على ضرورة رفد المستشفيات الطرفية بالتخصصات الطبية وتحسين المنظومة الصحية ليتمكن المواطنين من الحصول على الخدمة الصحية اللائقة في المحافظات والقرى والأطراف وعدم حصرها بالعاصمة عمان.
وقال: إن الحكومة ضيّقت على المواطنين ولم تقدّم لهم اية مساعدات خلال شهر رمضان العام الحالي وسحبت الاعفاءات الطبية وتركتهم دون بدائل، وهم الآن يرزحون تحت الفقر او الموت مرضا وجوعا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

14:24

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

14:13

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية على المركبات

14:09

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

14:02

الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

13:13

بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

13:11

الأمن: ضبط 7 أشخاص في 6 قضايا نوعية للاتجار وتهريب المخدرات

13:06

معاريف : مفاعل ديمونة أصيب في الهجوم الإيراني ولم نصد 99% من الصواريخ

12:46

بن راشد بعد عاصفة الهدير: الإمارات بخير والأزمات تظهر معادن الدول

12:36

سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب اليمن

12:16

الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة

12:13

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الجهاز التنفسي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024