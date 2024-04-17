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14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

منذ 27 ثانية
14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

وطنا اليوم:أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبة وباص عمومي يعمل على خط السلط – ديرعلا، اليوم الأربعاء، على طريق العارضة غربي البلقاء.
وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى، وتبين أنهم يعانون من رضوض في مختلف أنحاء الجسم وحالتهم العامة متوسطة، وفقا لما اكده مصدر امني .
كما أصيب 7 أشخاص جراء حادث تصادم بين مركبة وباص يعمل على خط عمان – جرش، في منطقة جسر سلحوب، بمحافظة البلقاء.
وتم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة، وتبين أنهم يعانون من رضوض وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وحالتهم العامة متوسطة.
وفي محافظة الكرك، أصيبت سيدة إثر تصادم بين 4 مركبات بمنطقة مؤتة، اليوم الأربعاء .
وتم إسعاف المصابة بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي، وحالتها العامة متوسطة.


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