بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

وطنا اليوم:في حادثة غير مسبوقة تفاجأ مواطن بمنطقة بيت راس شمال اربد باختفاء كفن وقبر ابنته اثر وجود متوفى اخر مكان قبر طفلته في وقت اعلنت فيه بلدية اربد الكبرى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل وحيثيات القضية .

وفي التفاصيل كما يرويها يوسف الدبوري انه قام بدفن طفلته ذات الثلاثة شهور قبل عامين بمقبرة بيت راس وبجانب قبر جدها واثناء زيارته للقبر برفقة زوجته خلال العيد الماضي تفاجا بعدم وجود قبر طفلته ودفن شخص اخر مكان قبر ابنته.

يضيف الدبوري انه لم يجد قبر طفلته ولا كفنها ولا يعرف ما مصيره حتى الان لا سيما انه قد تم دفن شخص اخر مكان قبر ابنته مبينا انه راجع منطقة بلدية بيت راس لتقديم شكوى حيال ما حصل معه لكنه لم يحصل على اي جواب للان .

الدبوري كما يقول اعلن الحداد مجددا على طفلته فلم يعد لها كفن ولا قبر مبينا انه قام بتعليق راية سوداء على محله حدادا مرة اخرى على طفلته الذي اعتبر انه في موقف لا يحسد عليه فلم يعد لها قبر ولا كفن حتى يزوره مجددا داعيا بلدية اربد الكبرى الى معالجة هذه المشكلة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما حصل.

وقال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل ان البلدية طلبت من والد الطفلة العودة مجددا الى منطقة البلدية في بيت راس للاستماع الى تفاصيل المشكلة التي حصلت معه من اجل فتح تحقيق رسمي بادعاء والد الطفلة للتاكد من مدى صحة الواقعة للبت في الامر مبينا ان البلدية ستحقق بالحادثة لمعرفة تفاصيلها