الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، عصر اليوم الأربعاء، العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة عمّان، بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وقالت الوكالة الرسمية في البحرين، إن “آل خليفة سيجري مع جلالة الملك عبدالله الثاني، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة”.