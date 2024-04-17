إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 6 أشخاص بسبب سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش يدفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة، وأوضحت أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وقال مصدر إن إسرائيل قصفت بالقنابل الحارقة محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان.