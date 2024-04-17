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قطر: محادثات الهدنة في غزة تمر بمرحلة حساسة

منذ ساعة واحدة
قطر: محادثات الهدنة في غزة تمر بمرحلة حساسة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.
وأضاف أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأشار إلى أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة، وبالتصعيد في الضفة الغربية.


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