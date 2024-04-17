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بريطانيا: من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني

منذ 3 ساعات
بريطانيا: من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني وإنه يأمل في أنها ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه يبدو واضحا أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك بعد الهجوم الإيراني.
جاءت تصريحات ديفيد كاميرون هذه خلال وجوده في إسرائيل.
وعبر وزير الخارجية البريطاني عن أمله في أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان، بحسب وكالة رويترز.
وقال كاميرون: نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد إيران وعلى مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران.
وتأتي تصريحات كاميرون هذه قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية.
أما زيارة كامرون لإسرائيل فتأتي بعد ان دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي ب”الهدوء” في أعقاب الهجوم الإيراني.
وشدد سوناك في اتصال هاتفي ظهر الثلاثاء على أن “تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط الى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الأوسط”، وفقا لفرانس برس.


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