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الخارجية توضح حول أوضاع الأردنيين في الإمارات

منذ 4 ساعات
الخارجية توضح حول أوضاع الأردنيين في الإمارات

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، إن الوزارة لم تبلغ عن أي إصابات بين المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
وأكد القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي أوضاع المواطنين الأردنيين في مختلف أنحاء الإمارات، جراء ما تشهده الدولة من أحوال جوية غير مستقرة.
ودعا القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية أو وزارة الخارجية في عمان عند الحاجة أو طلب المساعدة.


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