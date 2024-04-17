فنادق IHG العقبة والبحر الميت الأعلى بنسبة الإشغال خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:حقق فندق “الانتركونتيننتال” العقبة أعلى نسبة إشغال خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث وصلت نسبة إشغال الفندق إلى 100 في المائة، من بين فنادق مدينة العقبة.

واظهرت الأرقام أن نسبة الأشغال خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من عطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي، وصلت إلى مستويات قياسية ، شملت جميع غرف الفندق وكافة مرافقه من ناحية الإشغال، كذلك المطاعم والمنتجع الصحي.

كما وصلت نسبة إشغال كل من فندقي “كراون بلازا” و”هوليدي ان” البحر الميت إلى نسبة إشغال عالية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث وصلت من 93 إلى 95 في المائة.

وتعد خدمات فنادق السياحية التي تديرها مجموعة IHG لإدارة الفنادق السياحية في الشرق الأوسط، من افضل وأعلى الخدمات الفندقية المتميزة ، حيث تشمل الخدمات كافة وسائل الراحة، وكذلك استخدام المرافق والمنتجعات الصحية التابعة للفندق التي تعتبر بعضها من افضل عشر مرافق صحية في الشرق الأوسط وهو ما يعزز ثقة زوار وعملاء مجموعة فنادق IHG الرائدة.

الى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، أن نسبة الإشغال في فنادق العقبة الشاطئية والداخلية بلغت حوالي87 بالمئة خلال عطلة عيد الفطر.

وقال وصلت النسبة إلى 92 % في فنادق الخمس نجوم، و 87 % في فنادق فئة الأربع نجوم، و83 % في فنادق من فئة الثلاث نجوم، مما يشير إلى ارتفاع نسب الإشغال في كافة فنادق العقبة.