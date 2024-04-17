بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردنيون يحولون 125 مليون دولار من قطر خلال 3 أشهر

منذ 5 ساعات
الأردنيون يحولون 125 مليون دولار من قطر خلال 3 أشهر

وطنا اليوم:بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال الربع الأول من العام 2024، نحو 125 مليون دولار (88.6 مليون دينار).
وبحسب مسؤولين وعاملين في شركات صرافة ومؤسسات لتحويل الأموال في الدوحة اليوم، سجلت تحويلات العمالة الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نموا بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023، والتي بلغت قيمة التحويلات المالية خلالها قرابة 120 مليون دولار (85 مليون دينار)، بينما لم تتجاوز قيمة هذه التحويلات 110 ملايين دولار (78 مليون دينار) خلال الربع الأول من العام 2022.
وأكدوا أن استمرار نمو التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، يعكس استمرار ارتفاع تعداد هذه العمالة مقارنة مع تعدادها قبل بضع سنوات، والبالغة حاليا نحو 75 ألفا.
ويعمل الأردنيون في قطر بمختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاقتصادية، لكن الغالبية العظمى من أفراد الجالية يعملون بشكل خاص في قطاعي التعليم والصحة.
يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي جرى إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية عام 2022.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي