الأراضي : إعادة النظر بالقيمة الإدارية لحوالي 1,7 مليون قطعة

وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أنه تم الانتهاء من إعادة النظر بحوالي 1,7 مليون قطعة على مستوى المملكة من حيث القيمة الإدارية.

وقال، إنه تم الانتهاء من مدة تقديم الاعتراضات، ونحن حاليا في طور نشر القيمة الإدارية في الجريدة الرسمية لاعتمادها بصورتها النهائية.

وبين أن دائرة الأراضي أطلقت خدمة القيمة الإدارية في 34 مديرية بالمملكة، حيث سيتم اعتمادها في الإجراءات الرسمية كافة.

في المقابل، أكد العموش أن الدائرة أطلقت 32 خدمة الكترونية من بينها البيع وإصدار الوثائق.

وقال إنه تم إصدار 98488 ألف وثيقة الكترونياً من البدء بإطلاق هذه الخدمة الكترونيا بتاريخ 11 / 2 / 2024، حيث تم ايقاف استقبال خدمة إصدار الوثائق شخصياً.

وأضاف أن معاملات البيع الكترونياً، سيتم الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة في 21 الشهر، بحيث تصبح الكترونيا بالكامل باستثناء عمليات التوقيع النهائية التي تتطلب الحضور شخصياً، مشيرا إلى أن المقصود من هذه الخدمة تقديم الطلبات واستكمال جميع الإجراءات ما عدا التوقيع، حيث ستنطلق في 7 مديريات بالعاصمة عمان، وهو ما سيعمل على خفض عدد المراجعين بعمان 64% .