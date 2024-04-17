الغاء حظر بيع المشروبات الكحولية بعد 12 ليلا

وطنا اليوم:سمحت تعليمات وزارة الداخلية المعدلة لترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسسها للعام 2024 بالترويج للمشروبات عبر حسابات المحلات في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظرت خدمة توصيل المشروبات بالقارورة الى الزبائن.

كما ألغت حظر ببيع المشروبات بعد الساعة 12 ليلا وفقا للجريدة الرسمية