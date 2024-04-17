12 إصابة بحوادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية النقيب أيمن الحراحشة، بأن 12 شخصا أصيبوا نتيجة لثلاثة حوادث تدهور وتصادم في الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الحراحشة إنه في تمام الثامنة والنصف من صباح أمس الثلاثاء وقع تصادم نتج عنه خمس إصابات على شارع البترا باتجاه الرمثا.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني عملت على نقل المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس، وأن حالتهم الصحية العامة متوسطة.

كذلك وقع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي قرب مدينة الحجاج باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابتين بحالة متوسطة، تم نقلهما إلى مستشفى معان الحكومي.

أيضا وقع حادث تصادم في منطقة السواقة باتجاه الجنوب، نتج عنه خمس إصابات متوسطة، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وقال الحراحشة إنه جرى تعليل أسباب الحوادث بعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وتؤكد إدارة الدوريات الخارجية أهمية الالتزام بقواعد المرور وتجنب ارتكاب المخالفة الخطرة.