الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ75‬‎ الماضية

وطنا اليوم:قد يصح الوصف بالفيضانات والسيول التي شهدتها سلطنة عمان فضلا عن الإمارات خلال الساعات الماضية بالتاريخية. إذ لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب 75 سنة.

وشهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

ففي دبي توقفت كافة الخدمات أمس من توصيل الطعام إلى الطيران، قبل أن تستأنف حركة الملاحة لاحقا. وبدت الشوارع المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجّهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل “إلا في حالات الضرورة القصوى”.

وتعد الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، وفقا المركز الوطني للأرصاد.

وسجل المركز أعلى كمية أمطار في منطقة “خطم الشكلة” بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 09-03-2016.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.