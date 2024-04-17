بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سي إن إن: أمريكا قد تختلف مع “إسرائيل” إذا قررت الرد على إيران

17 أبريل 2024
سي إن إن: أمريكا قد تختلف مع “إسرائيل” إذا قررت الرد على إيران

ذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تدعم “إسرائيل” في حال قررت الرد على إيران بعد هجومها الأخير وأن الامتناع عن الرد سيساعد على تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ونقلت الشبكة عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله: “نحن نعول عليهم (إسرائيل) لتنبيهنا بطريقة ما حتى نكون مستعدين لحماية أفرادنا في المنطقة، ليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين أيضا، لكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيقومون بتنبيهنا، يعلمون أنهم عندما سيخبروننا، فإننا على الأرجح سنكرر عدم موافقتنا على كل ما ينوون القيام به”.

وأكد المصدر أن رفض “إسرائيل” الرد “سيساهم بالتأكيد في وقف التصعيد” ويسمح بالعودة إلى الوضع الراهن.

وأضاف: “في الوقت نفسه، أي خطوة جديدة ستدشن عددا من الاحتمالات الجديدة وبعضها مخيف للغاية”.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل السبت – الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم “إسرائيل” على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين وحذر تل أبيب من الرد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم “إحباط” الهجوم الذي شنته إيران واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي