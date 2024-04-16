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وزير أسبق يحمل “تخاذل العرب” مسؤولية الإبادة في غزة

16 أبريل 2024
وزير أسبق يحمل “تخاذل العرب” مسؤولية الإبادة في غزة

وطنا اليوم_حمّل وزير الإعلام الأسبق، الزميل طاهر العدوان، الأنظمة العربية مسؤولية الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مشيرا إلى أن “التخاذل العربي في التصدّي الجدّي لحرب الإبادة المستمرّة منذ أكثر من (190) يوما هو سلوك خطير سيقود المنطقة وشعوبها إلى حروب لم تشهدها المنطقة من قبل”.

وأضاف العدوان في تغريدة عبر منصة (X): “أحد أسباب الشلل الدولي وعدم القدرة على وقف هذه الحرب الصهيونية الاجرامية في غزة واتساع دائرة النيران بالمنطقة، يتمثّل في ضعف وغياب المواقف العربية الرادعة لنتنياهو وعصابته المجرمة (احدهم طالب بقصف غزة بالنووي وآخر يطالب برد جنوني اي نووي على ايران)”.


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