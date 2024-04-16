سلاح الجو الملكي الأردني يستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة

وطنا اليوم-عمان- صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية مجالنا الجوي.







وأكد في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.





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