بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

فتاة قاصر في الأردن تدعي على شابين باختطافها واغتصابها .. وهذا ما وجدته المحكمة وقررته

17 أبريل 2024
فتاة قاصر في الأردن تدعي على شابين باختطافها واغتصابها .. وهذا ما وجدته المحكمة وقررته

ادعت فتاة قاصر مطلقة على شابين في الأردن بجرم الخطف المقترن بالاغتصاب


وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات ، أن هناك فتاة قاصر مطلقة تبلغ من العمر 17 عاما وأثناء تواجدها في الشارع العام تعرّضت للخطف من قبل شابين حيث اصطحباها إلى إحدى الشقق المفروشة وهناك تمكنا من اغتصابها عنوة ومارسا معها الجنس رغماً عنها، وغادرت بعدها متوجهة إلى إدارة حماية الأسرة وتقدمت بشكوى بحق الشابين.

والقي القبض على الشابين واحالتهما إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي اسند اليهما بعد قرار توقيفهما 15 يوما على ذمة القضية جنايتي الخطف المقترن بالاغتصاب والاغتصاب بالتغلب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي