فتاة قاصر في الأردن تدعي على شابين باختطافها واغتصابها .. وهذا ما وجدته المحكمة وقررته

ادعت فتاة قاصر مطلقة على شابين في الأردن بجرم الخطف المقترن بالاغتصاب



وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات ، أن هناك فتاة قاصر مطلقة تبلغ من العمر 17 عاما وأثناء تواجدها في الشارع العام تعرّضت للخطف من قبل شابين حيث اصطحباها إلى إحدى الشقق المفروشة وهناك تمكنا من اغتصابها عنوة ومارسا معها الجنس رغماً عنها، وغادرت بعدها متوجهة إلى إدارة حماية الأسرة وتقدمت بشكوى بحق الشابين.

والقي القبض على الشابين واحالتهما إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي اسند اليهما بعد قرار توقيفهما 15 يوما على ذمة القضية جنايتي الخطف المقترن بالاغتصاب والاغتصاب بالتغلب.