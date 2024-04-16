أبو السمن يتفقد مشروع طريق معدي ديرعلا في منطقة الأغوار الوسطى





وطنا اليوم- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم سير الأعمال في مشروع الطريق الواصل من مثلث العارضة إلى منطقة معدي، مشددًا على ضرورة إنهاء الأعمال في الطريق بالوقت المحدد نظرًا لكثافة حركة السير على الطريق الذي يربط بلدية معدي ببلدية ديرعلا ومنها إلى الأغوار الشمالية.



ووجه أبو السمن القائمين على المشروع بالتعاون التام مع بلديات المنطقة وتلبية إحتياجات المجتمع المحلي ضمن إختصاص وزارة الأشغال.



ويبلغ طول الطريق الذي تنفذه الوزارة بحدود 2.25 كلم وبكلفة إجمالية ناهزت 1.25 مليون دينار ويشتمل على أعمال إعادة تأهيل الطريق ليصبح طريق بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الإنارة على طول الطريق.



كما شملت الأعمال في المشروع إعادة تأهيل أربعة عبارات صندوقية على أودية يمر الشارع فوقها لتصبح وفق النماذج الهندسية المعتمدة، كما يشمل تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية.



وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع بحدود 75% ومن المتوقع إنهاء العمل فيه خلال أقل من شهرين.