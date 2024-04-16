تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي مؤقتًا

وطنا اليوم:أعلنت هيئة مطارات دبي تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي، تزامنًا مع منخفض جوي مصحوب بسقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وفي آخر تحديث لهيئة مطارات دبي، الثلاثاء، قالت الهيئة: “يقوم مطار دبي الدولي مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد”.

وأضافت الهيئة، في منشور بحسابها عبر منصة إكس: “تعمل إدارة المطار بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل”.

في وقت سابق الثلاثاء، قالت مطارات دبي، في حسابها عبر منصة “إكس”، إنه “تم تعليق العمليات مؤقتًا في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين”، وأشارت إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار.

ونصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي هذا في وقت أصدر مجلس الوزراء توجيهات بتمديد العمل عن بعد حتى غدًا الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية. في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، بحسب وام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما سيكون الطقس غائمًا جزئيًا بوجه عام، غدًا الأربعاء، وفقا لـ وام.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون رطبًا ليل الأربعاء وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار