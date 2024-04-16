الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة

وطنا اليوم:ينتظر الأردنيون خلال شهر حزيران من العام الحالي عطلة طويلة قد تصل الى9 أيام يعفى خلالها العاملين من أداء أعمالهم في القطاعين العام والخاص.

ويصادف يوم 14 حزيران الجمعة ( عطلة أسبوعية)، ويليه السبت 15 حزيران ايضًا عطلة رسمية، ثم 16 حزيران والذي يصادف وقفة عيد الاضحى المبارك والذي جرت العادة ان يصدر قرارا حكوميًا بتعطيل العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية في هذا اليوم، وذلك حتى يتسنى للمواطنين التجهيز والتحضير لمناسبة العيد.

وفي حال توافقت التوقعات الفلكية، فإن عطلة عيد الفطر ستمتد من يوم الأحد 16 حزيران وحتى يوم الخميس 20 حزيران ويليهما يومي الجمعة والسبت (عطلة أسبوعية) ليحصل الأردنيون على 9 أيام عطلة متتالية، بحسب التوقعات.