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الملك ورئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكدان ضرورة إنهاء الحرب على غزة

16 أبريل 2024
الملك ورئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكدان ضرورة إنهاء الحرب على غزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، التي أدت إلى تصعيد خطير في المنطقة، وأهمية حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل مستدام.
وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.


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