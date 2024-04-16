بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الغذاء والدواء: 9632 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان

16 أبريل 2024
الغذاء والدواء: 9632 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان المبارك، وأوقفت 434 منشأة أخرى عن العمل، ضمن 9632 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في 13 فرعا من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات في بيان، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد على 183 طنا مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر مواد غذائية سائلة، ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طن من الأغذية و1943 لترا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، وسحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.
وأضاف إن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيارات بنسبة 27.7 بالمئة وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات المنفذة خلال رمضان الماضي، ومع ذلك لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الزيارات.
وأشار مهيدات إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد على 43.75 بالمئة، مقارنة برمضان الماضي، ما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.
ولفت إلى أن المؤسسة واصلت تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد، لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي