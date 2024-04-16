المسرح الحر يطلق اسم الفنان الراحل سمير خوالدة على الدورة الـ19

وطنا اليوم:ثمنت نقابة الفنانيين الأردنيين المبادرات الرامية إلى استذكار الفنانين الراحلين، واستحضار تاريخهم ومشوارهم الفني، بتسمية المهرجانات و المحافل الفنية والثقافية بأسمائهم.

إذ أطلق مجلس إدارة المسرح الحر اسم الفنان الراحل سمير خوالدة، على دورته الـ 19، بالاضافة إلى تم تسمية جائزة الإخراج المسرحي بأسم الراحل، ذلك وفاءً وتقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الحركة المسرحية العربية والاردنية ولجهوده في خدمة المسرح الحر.

وقال نقيب الفنانين المخرج محمد العبادي إن هذه المبادرات من شأنها أن تشيع أجواء المحبة والتقدير بين الزملاء، وتذكر المجتمع بما قدمه الفنان الأردني لخدمة المسيرة الفنية، ودفع عجلة ازدهارها.

وهنأ العبادي فرقة المسرح الحر احتفالاتها بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، لافتا إلى أن الفرقة حققت حضورًا عربيًا ودوليًا لافتاً من خلال مشاركاتها الفنية في كافة المهرجانات والملتقيات العربية والعالمية.

وعبر العبادي عن تهانيه للفنان السينوغراف محمد المراشدة بمناسبة تسميته رئيًسا للجنة العليا لمهرجان المسرح الحر الدولي في دورته التاسعة عشر، متمنيا له و لأسرة المسرح الحر دوام التوفيق والنجاح الدائم.