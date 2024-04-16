بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

المسرح الحر يطلق اسم الفنان الراحل سمير خوالدة على الدورة الـ19

16 أبريل 2024
المسرح الحر يطلق اسم الفنان الراحل سمير خوالدة على الدورة الـ19

وطنا اليوم:ثمنت نقابة الفنانيين الأردنيين المبادرات الرامية إلى استذكار الفنانين الراحلين، واستحضار تاريخهم ومشوارهم الفني، بتسمية المهرجانات و المحافل الفنية والثقافية بأسمائهم.

إذ أطلق مجلس إدارة المسرح الحر اسم الفنان الراحل سمير خوالدة، على دورته الـ 19، بالاضافة إلى تم تسمية جائزة الإخراج المسرحي بأسم الراحل، ذلك وفاءً وتقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الحركة المسرحية العربية والاردنية ولجهوده في خدمة المسرح الحر.

وقال نقيب الفنانين المخرج محمد العبادي إن هذه المبادرات من شأنها أن تشيع أجواء المحبة والتقدير بين الزملاء، وتذكر المجتمع بما قدمه الفنان الأردني لخدمة المسيرة الفنية، ودفع عجلة ازدهارها.

وهنأ العبادي فرقة المسرح الحر احتفالاتها بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، لافتا إلى أن الفرقة حققت حضورًا عربيًا ودوليًا لافتاً من خلال مشاركاتها الفنية في كافة المهرجانات والملتقيات العربية والعالمية.

وعبر العبادي عن تهانيه للفنان السينوغراف محمد المراشدة بمناسبة تسميته رئيًسا للجنة العليا لمهرجان المسرح الحر الدولي في دورته التاسعة عشر، متمنيا له و لأسرة المسرح الحر دوام التوفيق والنجاح الدائم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي