الملك: أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمفرق.

وأكد جلالته، أن أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار، مضيفًا أن “الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنينا قبل كل شيء”.