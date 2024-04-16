وزير الخارجية: سنتصدى لأي مُسيرات إسرائيلية كما تصدينا للمسيرات الإيرانية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين سبيلا لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على أن الأردن مستعد لمواجهة الكارثة الإنسانية وإرسال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، أن الحرب على غزة تهدد أمن المنطقة برمتها، مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون الألماني الأردني في إنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لإيصال المساعدات.

وأكد الصفدي على أن إسرائيل تغيب كل الحلول من أجل بناء السلام في الشرق الأوسط، مشددا على التصعيد خطر على الجميع ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر.

وأشار إلى أن الأولوية حاليا هي وقف الحرب على غزة ووضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية في القطاع، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة.

وأكد الصفدي على أن الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنينه للخطر.

وقال “تصدينا لما نعتقد أنه خطر على أمن مواطنينا، وكما تصدينا للمسيرات الإيرانية سنتصدى لأي مسيرات إسرائيلية ويجب منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من فرض أجندة الحرب على المنطقة”.

وأكد على أن “لا دولة في المنطقة معنية بتحقيق السلام أكثر من الأردن ولا دولة تدفع ثمن ذلك أكثر منا”، مضيفا أنه “لا يمكن أن نقبل بخرق إسرائيل للقانون الدولي بدون محاسبة، وعلى المجتمع الدولي حماية صدقيته في هذا الإطار”.

وقال، إن الضفة الغربية المحتلة في حالة غليان؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، ويجب منع الحكومة الإسرائيلية الحالية من فرض أجندة الحرب على المنطقة بأكملها وتجرها إلى دوامة جديدة من العنف.

وبين الصفدي أن القضية الأساس هي أن هنالك عدوانا إسرائيليا على غزة، منذ أكثر من 6 أشهر؛ قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وتهجير 1.7 مليون فلسطيني، ودمر 70% من المباني في غزة.

وأكد على أن غزة تحتاج إلى 800 شاحنة يومياً وما تم إيصاله لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشددا على أن الأوضاع تفرض علينا تحركا بمستوى صعوبتها بدءا من وقف العدوان وإنهاء الكارثة في غزة.

“لا يمكن الاستمرار في الوضع الراهن، والأردن يدعم كل جهد لوقف إطلاق النار، وإعادة الأمل للأهل في غزة ويجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي لا تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف” وفق الصفدي.

وعن دعم اللاجئين، قال “”لا دولة تتحمل ما يتحمله الأردن تجاه اللاجيئن وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أونروا”.

وأجرى الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسعة في برلين مع بيربوك، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع. كما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك.