البريد الاردني يشارك باحتفالات المملكة بيوم العلم

وطنا اليوم:شارك البريد الاردني بالاحتفال بيوم العلم الذي يصادف اليوم الثلاثاء السادس عشر من نيسان .

وقالت مديرعام البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب في كلمة القتها في احتفال بهذه المناسبة ان هذا اليوم الذي نحتفل به بيوم العلم يمثل محطة اخرى من محطات تجديد العهد والوفاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين سمو الاميرالحسين حفظه الله ورعاه .

واضافت الطيب كما أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة سنوية يجسد فيه شعبنا انتماءه وعزته بالوطن، ويعد رمزاً للهوية الوطنية والولاء الذي يكنّه كل مواطن منا لوطنه الغالي ليبقى العلم يرفرف خفاقاً وهو مناسبة نستذكرفيها مآثر صناع العزة والكرامة الذين صانوا الوطن وحافظوا عليه من الشهداء البواسل الذين عاهدوا الله على صون الوطن وحمايته والتضحية في سبيله بأرواحهم من اجل ان يبقى العلم خفاقا في الاعالي .