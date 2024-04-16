البريزات: تراجع الحركة السياحية في البترا 70% بسبب الحرب على غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، إن عدد زوار البترا منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي (1.17 مليون) زائر، (86٪) منهم أجانب.

وأضاف البريزات، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن الحرب على غزة أثّرت على القطاع السياحي في إقليم البترا، حيث بلغت نسبة تراجع الحركة السياحية فيه (70٪).

وقال إن عدد المنشآت الفندقية في البترا وصل إلى (77) فندقا، تُشغل حوالي (3700) غرفة فندقية.

وأشار إلى أن عدد المشاريع الرأسمالية خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى 2023 بلغ حوالي (21 مليون) دينار.

وتساهم البترا في الدخل السياحي بمبلغ وصل إلى حوالي (مليار دولار) عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى مليارين خلال 10 سنوات، وفق البريزات.

ولفت إلى أن السلطة أنفقت حوالي (4.5 مليون) دينار على برامج المحمية الأثرية خلال العام الماضي.