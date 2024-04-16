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شركة طيران بريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

16 أبريل 2024
شركة طيران بريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

وطنا اليوم:أعلن الإعلام العبري، الثلاثاء، أن شركة طيران “إيزي جيت” البريطانية منخفضة التكلفة، علقت كافة رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
ونقلت القناة 12 العبرية عن الشركة قولها، إن قرار تعليق الرحلات يأتي بسبب التوترات الأمنية المستمرة، “لذلك قررت إيزي جيت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لما تبقى من موسم الصيف حتى 27 أكتوبر”.
وأضافت: “العملاء الذين حجزوا رحلات جوية على مسارات من وإلى إسرائيل حتى هذا التاريخ، يُعرض عليهم خيارات تشمل استرداد كامل المبلغ”.
وكانت الشركة أعلنت الإثنين، عن وقف مؤقت للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل حتى تاريخ 21 أبريل/ نيسان الجاري، قبل أن تمدده اليوم عدة شهور مقبلة.
ويعكس تعليق “إيزي جيت” وشركات طيران عالمية أخرى الرحلات إلى إسرائيل، استمرار الاضطرابات الجيوسياسية بين تل أبيب وطهران، مع تأكيد تل أبيب على نيتها الرد على “الهجوم الإيراني”.
وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف من رد عسكري إيراني على إسرائيل، وهو ما حصل مساء السبت وفجر الأحد.


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