صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس

وطنا اليوم:أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر كانون الأول/ للربع الأخير من العام 2023، سيبدأ بعد غد الخميس.

وقال الوريكات في بيان صحفي الثلاثاء، إن صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة لمواصلة تحمل كلف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على الكلف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين من مستخدمي وسائط النقل العام، بعدم رفع الأجور وتحمل هذه الكلف ودفعها للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات؛ حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل، ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.

وأوضح أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار المقبل.

وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيرا إلى أن تحديد هذه المدة يهدف إلى إفساح المجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة.

وبين أن هذا الصرف يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص الهيئة.

ولفت الوريكات النظر إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه؛ مما يتيح للمشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.