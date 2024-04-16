بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مساعدات غذائية فاسدة ومليئة بالديدان ترسل إلى السكان بغزة

16 أبريل 2024
مساعدات غذائية فاسدة ومليئة بالديدان ترسل إلى السكان بغزة

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، لرزمة مساعدات غذائية، مرسلة إلى قطاع غزة، مليئة بالديدان.
وتظهر اللقطات، سيدة، تستعرض عبوة مقدمة من منظمة الغذاء العالمي، وبداخلها كمية المعلبات المليئة بالديدان والملوثة بالأوساخ.
واشتكت السيدة، من أن رزمة المساعدات التي وصلت، مليئة بالديدان، ولا يمكن الاستفادة منها وقامت بالتخلص منها.
ووفقا لصورة المنتج بالداخل، فهو عبارة عن معلبات “لانشون دجاج” يعود لشركة “يوني فود”، وهي شركة تركية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها منتجات تالفة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل التجويع الوحشي الممارس بحقهم، وسبق أن أدخلت الأمم المتحدة منتجات تبقى لانتهاء صلاحيتها أيام قليلة، وبعضها انتهت صلاحيته بالفعل.
وتتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، أمام معبر رفح في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، والتي يرفض الاحتلال إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة، حيث يشترط تفتيشها أولا، فيما تخضع عملية التفتيش لإجراءات

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي