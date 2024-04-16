مساعدات غذائية فاسدة ومليئة بالديدان ترسل إلى السكان بغزة

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، لرزمة مساعدات غذائية، مرسلة إلى قطاع غزة، مليئة بالديدان.

وتظهر اللقطات، سيدة، تستعرض عبوة مقدمة من منظمة الغذاء العالمي، وبداخلها كمية المعلبات المليئة بالديدان والملوثة بالأوساخ.

واشتكت السيدة، من أن رزمة المساعدات التي وصلت، مليئة بالديدان، ولا يمكن الاستفادة منها وقامت بالتخلص منها.

ووفقا لصورة المنتج بالداخل، فهو عبارة عن معلبات “لانشون دجاج” يعود لشركة “يوني فود”، وهي شركة تركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها منتجات تالفة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل التجويع الوحشي الممارس بحقهم، وسبق أن أدخلت الأمم المتحدة منتجات تبقى لانتهاء صلاحيتها أيام قليلة، وبعضها انتهت صلاحيته بالفعل.

وتتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، أمام معبر رفح في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، والتي يرفض الاحتلال إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة، حيث يشترط تفتيشها أولا، فيما تخضع عملية التفتيش لإجراءات