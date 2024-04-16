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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ورقم قياسي جديد في الأردن

16 أبريل 2024
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ورقم قياسي جديد في الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بقيمة 80 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
ووفق التسعيرة ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة إلى 47.7 دينار والشراء إلى 45.7 دينار.
وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 55 دينارا والشراء إلى 52.2، كذلك ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 42.7 و39.2 دينار على التوالي.
ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 389 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 386 دينارا.
وقال كبير المحللين في سيتي إندكس، مات سيمبسون، إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في آذار.
وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.


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