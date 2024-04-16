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الديوان الملكي: سر بنا للفخار والعلا .. علمنا عالٍ

16 أبريل 2024
الديوان الملكي: سر بنا للفخار والعلا .. علمنا عالٍ

وطنا اليوم:غرد حساب الديوان الملكي الرسمي على منصة (X)، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العلم.
وقال الحساب: سر بنا للفخار والعلا … علمنا عالٍ.
يحتفل الأردنيون الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم، والذي حدد في 16 نيسان من كل عام، حيث يأتي الاحتفال تحت شعار ” لنرفع علمنا عالياً”.
وزينت أمانة عمان الكبرى، الاثنين، شوارع العاصمة والتقاطعات المرورية، وسواري الميادين ودروع الأعمدة في الشوارع الرئيسية، بعلم الأردن وعلم اليوبيل الفضي، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الذي يصادف الثلاثاء.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية الرابعة “علمنا عال” التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.


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