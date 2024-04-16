محامي صدام حسين: على العرب أن يعظّوا بالنواجذ على الأردن

وطنا اليوم:أكد خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وجود محاولات إيرانية فاشلة وخسيسة للتآمر على الأردن العروبي وجرهِ للفوضى العبثية الدائرة في المنطقة.

وقال الدليمي في منشور له عبر منصة فيسبوك، “أن الأردن آخر قلاع العرب بعد غياب العراق الأشم في التصدي للتمدد والتوسع الفارسي في المنطقة”.

وأضاف: الأردن كبير برجالهِ النشامى الأوفياء وهم يعيشون الأمنِ والأمان ويشاهدون الخراب الحاصل من حولهم .. الأردن كبير بقيادتهِ الهاشمية الواعية الحكيمة والرشيدة ..

الأردن كبير بجيشهِ العربي المصطفوي ورجالهِ البواسل .. الأردن كبير بوعي قواتهِ الأمنية البطلة ورجالها الأفذاذ ،، الأردن كبير بوعي أبنائهِ النشامى وبوحدتهِ الوطنية.

ولفت إلى أن “الأردنيين النشامى والنشميات يعظّون بالنواجذ على سلامة بلدهم وأمنهِ وأمانهِ وبقائهِ أبياً شامخاً عامراً فريداً في قوةِ أمنهِ وفي تفوقهِ العلمي والثقافي وفي تفوقهِ العالمي المتميِّز على الصعيدين الأمني والطبي”.

وأكمل: الأردن يستحق أن يُفتدى بالأرواح وبالغالي والنفيس، وعلى العرب ، على العرب أن يعظّوا بالنواجذ على الأردن الآمن المُستقر ودعمهُ بكل أشكال الدعم لديمومة بقائهِ دوحة أمنٍ وأمان وبقائهِ آخر قلاع العرب شرقاً وغرباً حُصناً حصيناً لهم بوجه التمدد الفارسي ليبقى طوداً شامخاً يحميهم من زوابع وأعاصير الأعادي وما يُحاك لهم من مؤامراتٍ ودسائس”.